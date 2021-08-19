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Байден и его жена Джилл готовятся сделать третью прививку против коронавируса

Укринформ

Ранее 78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США

Президент США Джо Байден и его жена Джилл сделают третью прививку против коронавируса - для улучшения иммунитета. Об этом глава Белого дома заявил в интервью каналу АВС News, передает Reuters.

"Мы получим бустерные дозы", - подчеркнул Байден.

Как известно, 78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США.

Новости по теме: В США одобрили прививку третьей дозой вакцины против коронавируса
 

Напомним, ранее Управление контроля качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило введение третьих доз COVID-вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna для лиц с ослабленной иммунной системой. 

Как сообщалось ранее, мы писали, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения

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