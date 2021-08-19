Байден и его жена Джилл готовятся сделать третью прививку против коронавируса

Ранее 78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США

"Мы получим бустерные дозы", - подчеркнул Байден.

Как известно, 78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США.

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