Байден и его жена Джилл готовятся сделать третью прививку против коронавируса
Ранее 78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США
Президент США Джо Байден и его жена Джилл сделают третью прививку против коронавируса - для улучшения иммунитета. Об этом глава Белого дома заявил в интервью каналу АВС News, передает Reuters.
"Мы получим бустерные дозы", - подчеркнул Байден.
Как известно, 78-летний Байден получил прививку против коронавируса вакциной BionTech/Pfizer в декабре 2020 г., в самом начале кампании вакцинации в США.
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Напомним, ранее Управление контроля качества продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило введение третьих доз COVID-вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna для лиц с ослабленной иммунной системой.
Как сообщалось ранее, мы писали, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения.