Барбадос вышел из состава Великобритании и стал республикой

Барбадос Bmwclub

При этом, Сандра Мейсон была приведена к присяге, как президент страны

Барбадос вышел из-под правления английской монархии и стал новейшей республикой в мире. Об этом сообщил The Guardian.

Как отмечается, в полночь королевский флаг был спущен над площадью Героев в Бриджтауне, и главный исполнительный директор Национального культурного фонда Кэрол Робертс-Райфер объявила о переходе Барбадоса до нового конституционного статуса.

Также Сандра Мейсон была приведена к присяге, как президент страны. Сотни людей, выстроившихся вдоль Чемберленского моста в столице, аплодировали, и под звуки государственного гимна раздался салют.

В то же время, на церемонии присутствовала уроженка Барбадоса певица Рианна и объявлена национальным героем.

Известно, что Барбадос входил в состав 16 стран, где господствовала английская монархия. А в Барбадосе власть Великобритании обозначалась королевскими портретами во всех государственных учреждениях, знаками отличия и форменными нашивками с королевскими символами в армии, полиции и даже почтовых работников.

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Напомним, что ранее парламент Барбадоса избрал первого президента островного государства, после того, как оно вышло из-под короны Великобритании.

Так, начальником Барбадоса стала бывшая генерал-губернатор Сандра Мейсон. За решение избрать Мейсон лидером государства проголосовали обе палаты парламента.