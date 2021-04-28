Бангладеш зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

Бангладеш одобрил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Препарат зарегистрирован по ускоренной процедуре. "Спутник V" одобрили уже 62 страны, передает "Коммерсант".

"Бангладеш является одним из наиболее населенных государств Азии, и применение российской вакцины поможет спасти жизни множества людей в стране", – приводятся слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева на сайте РФПИ.

Пресс-служба фонда пишет, что по количеству полученных одобрений регуляторов разных стран "Спутник V" занимает второе место в мире. Какой препарат на первом месте, не уточняется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Бангладеш зарегистрированы 751,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стране за все время умерли более 11 тыс. человек с диагностированным COVID-19.