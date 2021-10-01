Бали открывает границы для туристов: Кто сможет отдохнуть на острове

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Туризм восстанавливают благодаря вакцинации всего населения от COVID-19

Одно из самых популярных экзотических направлений в Юго-Восточной Азии-индонезийский остров Бали - снова открывается для иностранных туристов в этом месяце. Об этом сообщил Times of India, ссылаясь на заявление министра туризма Сандиага Уно.

Как отмечается, с начала пандемии коронавируса, планы открыть границы откладывались уже несколько раз.

Согласно предварительным отчетам, конкретные даты открытия границы пока не озвучены.

Однако, были сообщения о том, что только полностью вакцинированы туристы будут допущены к въезду в пункт назначения и должны будут дополнительно пройти тестирование.

"Тем временем, правительство Индонезии решилось заняться восстановлением туристической отрасли и допустить определенных туристов на отдых в "жемчужину" страны – на остров Бали. Впрочем, тут же решили предоставить преимущество и доступ к концу октября всего четырем странам", - сообщил travelpulse.com.

По словам вице-губернатора Бали, власти Индонезии планируют открыть остров в октябре для выбранной группы иностранных гостей, установив "коридор для путешествий" с несколькими странами. Правительство провинции Бали уже выбрало первые четыре страны, из которых оно будет принимать туристов.

"Мы выбрали несколько стран, таких как Россия, Америка, Германия и Англия, чтобы начать реализацию программы "пузырей путешествий", исходя из продолжительности их пребывания на Бали. И посетители из этих стран обычно проводят на острове около двух недель", - уточнил чиновник.

Кроме этого, в список попадет и Австралия, когда уровень вакцинации в этой стране достигнет 80%.

"По последним данным, около 97% жителей Бали получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 75% жителей людей - вторую дозу. Ожидается, что программа вакцинации завершится в начале октября", - заявил вице-губернатор.

Согласно новым предложениям, которые еще не утверждены, власти Бали подготовили три отдельные схемы для приема иностранных путешественников:

разрешить туристам доступ на весь остров, если ситуация с COVID будет под контролем;

разрешить туристам посещать только очерченные "зеленые зоны" - в случае роста числа случаев заболеваемости;

ограничение свободы передвижения туристов в пределах "зеленой зоны", если статистика COVID продолжит расти.

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"До того, как снова открыть наши границы, необходимо подготовиться к худшему сценарию, чтобы предотвратить распространение COVID-19, как в Сингапуре", - пояснил вице-губернатор Бали.

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Как сообщалось ранее, индонезийский остров Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом после того, как остров снова будет открыт для поездок. Как именно определять достаточное количество бюджета пока не уточнялось.