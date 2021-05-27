Азербайджан на границе захватил в плен шестерых армянских военных
Ереван уже отреагировал
Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских военных, которые пытались перейти границу в районе населенного пункта Юхари Айрим Кельбаджарского района. Об этом сообщили в прессслужбе ведомства.
Ведомство утверждает, что 27 мая около 03:00 указанная разведывательно-диверсионная группа пыталась заминировать пути поставки на границе и была окружена.
Азербайджанская сторона отмечает, что утром вблизи границы наблюдалось скопление боевой техники армян, в том числе танков.
Официальный Ереван подтверждает взятие в плен своих военных, но утверждает, что военные проводили инженерные работы на своем оборонном пограничном участке в Гегаркуникской области. В Минобороны Армении заявили, что принимаются меры по возвращению пленных.
Между тем, азербайджанские СМИ публикуют фамилии и фото пленных.
Ранее сообщалось, что Азербайджан опроверг обвинения Армении в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе и свинил Армению в провокации.