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Азербайджан на границе захватил в плен шестерых армянских военных

Азербайджан обвинил Армению в провокации Фото из открытых источников

Ереван уже отреагировал

Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских военных, которые пытались перейти границу в районе населенного пункта Юхари Айрим Кельбаджарского района. Об этом сообщили в прессслужбе ведомства.

Ведомство утверждает, что 27 мая около 03:00 указанная разведывательно-диверсионная группа пыталась заминировать пути поставки на границе и была окружена.

Азербайджанская сторона отмечает, что утром вблизи границы наблюдалось скопление боевой техники армян, в том числе танков.

Официальный Ереван подтверждает взятие в плен своих военных, но утверждает, что военные проводили инженерные работы на своем оборонном пограничном участке в Гегаркуникской области. В Минобороны Армении заявили, что принимаются меры по возвращению пленных.

Между тем, азербайджанские СМИ публикуют фамилии и фото пленных.

Новости по теме: Азербайджан и Армения обменялись военнопленными

Ранее сообщалось, что Азербайджан опроверг обвинения Армении в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе и свинил Армению в провокации.

 

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