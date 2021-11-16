Азербайджан и Армения заявили о новых обстрелах на границе, есть раненые

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Обстановка на границе остается напряженной, в настоящее время продолжаются боевые операции

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате военной операции со стороны Армении на участках государственной границы в Кяльбаджарском и Лачинском районах были ранены двое азербайджанских солдат. Об этом говорится в заявлении азербайджанского ведомства.

"16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что армянские военные подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярському районе и Гаракільсі.

Отмечается, что армянская сторона подверглась интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов позиции азербайджанской армии, нанеся ущерб боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое азербайджанских военнослужащих. Им была оказана первая медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В Минобороны Азербайджана заявили, что в ответ на это была проведена военная операция - армянские военнослужащие были обезврежены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев, уничтожена противотанковая установка и один миномет.

Обстановка на границе остается напряженной, в настоящее время продолжаются боевые операции.

В Минобороны Армении также подтвердили, что на границе продолжаются бои, в результате чего ранения получили четверо военнослужащих, пишет "Арменпрес".

"Локальные бои ведутся с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различных калибров. Противник несет большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. На данный момент известно, что ранены четверо военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что в ночь на среду, 28 июля, на северо-восточном отрезке границы с Азербайджаном начались столкновения.