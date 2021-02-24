Автоудаление SMS и чаты на рабочем столе: Telegram выпустил обновление

Telegram-мессенджер Фото из открытых источников

В чатах сможет общаться неограниченное количество человек

В Telegram появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений, создавать временные пригласительные ссылки и устанавливать виджеты чатов на главном экране смартфона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня вы можете настроить автоудаление сообщений по таймеру в любом чате. Сообщения автоматически будут удаляться для всех участников через 24 часа или 7 дней после отправки", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что такая функция будет применяться для SMS, которые будут отправлены после установки автоудаления. А сам пользователь мессенджера сможет посмотреть время "жизни" сообщения.

Кроме этого, обновление Telegram предусматривает расположение виджетов на домашнем экране смартфона.

"Для быстрого доступа к важным чатам вы можете добавить виджет Telegram на главный экран. Виджет "Чаты" покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет "Ярлыки" - ярлыки с именем и фотографией", - сообщили в Telegram.

Также пользователи теперь смогут создавать и отправлять временные пригласительные ссылки. Они предусматривают ограниченное количество участников и продолжительность действия.

"Для каждой пригласительной ссылки можно также создать QR-код, который удобно публиковать на визитках или афишах: чтобы присоединиться к каналу или группе, пользователю достаточно навести на код камеру телефона", - отметили в пресс-службе.

Отныне в Telegram можно будет общаться неограниченному количеству человек. В частности, в групповом чате обмениваться сообщениями и файлами одновременно может до 200 000 участников. Однако, если пользователей становится больше, то его можно превратить в группу для трансляций с неограниченным количеством людей.

Кроме этого, в Telegram появились новые эмодзи: полицейская, двигающиеся сердечки, автомобиль, который останавливается на красный цвет светофора, клоун, звезды и тому подобное.

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Ранее сообщалось, что Telegram позволил пользователям переносить свои сообщения, фото, видео и документы из других приложений для общения - WhatsApp, Line и KakaoTalk. Такие изменения ввели в рамках обновления приложения.