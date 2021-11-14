Австрия завтра вводит локдаун для невакцинированных
Граждане смогут покинуть дома на основе ограниченного перечня оснований
Канцлер Австралии Александер Шалленберг объявил о введении локдауна с 15 ноября для тех, кто не сделал прививки от коронавируса. Об этом сообщил DW.
"Мы должны повысить уровень вакцинации. Это позорно низкий уровень", - подчеркнул канцлер.
При этом, в Австрии вакцинированы 65% взрослого населения, однако это один из самых низких показателей в Западной Европе.
Отмечается, что вакцинированные граждане отныне смогут покидать свои дома только для определенных целей, таких как посещение врача или покупка продуктов, лекарств и поход на работу.
В то же время, им запрещен вход в рестораны, гостиницы и на мероприятия с участием более 25 человек.
Как известно, уровень заболеваемости в Австрии уже достиг отметки 775,5 случаев на 100 000 населения. А для сравнения, в соседней Германии уровень заболеваемости составляет 277,4.
Напомним, что в Польше не планируют вводить локдаун несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом.
По словам премьер-министра страны, наблюдая за массовыми протестами в других странах, где был введен локдаун, был сделан вывод, что такие ограничения приводят только к росту заболеваемости коронавирусом.