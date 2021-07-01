Австрия разрешила свободный въезд украинцам: При каких условиях

По его словам, с сегодняшнего дня для въезда в Австрию без регистрации и карантина необходимо предъявить сертификат о полной COVID-вакцинации. При этом последняя прививка должна быть сделана не ранее, чем за 14 дней до въезда в страну, и не позднее 270 дней.

В Австрию будут пускать туристов, которые прививались следующими вакцинами:

Comirnaty от BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 vaccine AstraZeneca/CoviShield от Serum Institute of India;

Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA-1273 COVID-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell);

Sinovac.

В то же время, для въезда в Австрию с регистрацией и карантином потребуется подтверждение об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР-тест, не позднее чем за 72 часа или тест на антигены, не позднее чем 48 часов) и 10-дневный карантин после пересечения границы.

Также для въезда можно предъявить подтверждение о выздоровлении после коронавируса. В частности, медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или медицинская/официальная справка об антителах, не старше 90 дней.

Также для въезда в страну понадобится онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance-PTC), которую необходимо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на запись.ptc.gv.at.

Подросткам в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающим вместе с вакцинированными взрослыми, необходимо будет предъявить тест, но в этом случае они не подлежат карантину.

Для несовершеннолетних, путешествующих самостоятельно, применяются обычные правила въезда.