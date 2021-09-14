Австрия не пустит беженцев из Афганистана

По словам канцлера Австрии, интегрировать приезжих из Афганистана очень сложно, Австрийское государство не может позволить себе такой траты сил

В Австрию не пустят больше ни одного мигранта из Афганистана. Об этом сообщил глава правительства страны Себастьян Курц в интервью итальянской газете la Stampa.

"Мы не примем больше ни одного беженца-афганца - по крайней мере, пока я у власти... нельзя повторять ошибки 2015 года и бесконтрольно впускать людей", - подчеркнул политик.

Он отметил, что интегрировать приезжих из Афганистана очень сложно и Австрийское государство "не может позволить себе такой траты сил". По его словам, основная сложность - в том, что афганцы в основном очень плохо образованы и разделяют абсолютно чуждые европейцам ценности: например, более половины молодых афганцев, живущих в Австрии, поддерживают насилие как ответ на оскорбление их религии.

Канцлер добавил, что Австрия поддерживает гуманитарные программы, позволяющие повысить уровень жизни в Афганистане и предотвратить массовую миграцию. В стране живет больше мигрантов афганского происхождения, чем в соседних государствах ЕС за последние годы туда прибыло около 44 тысяч афганских граждан.

Ранее сообщалось, что для сдерживания возможного наплыва мигрантов из Афганистана Греция установила 40-километровую ограду и систему видеонаблюдения на границе с Турцией.