Австралийка выиграла миллион в лотерее для вакцинированных против коронавируса

Призовой фонд лотереи был сформирован из пожертвований группы филантропов и компаний с целью поощрить как можно больше людей вакцинироваться против COVID-19

Отмечается, что 25-летняя Чжу была одной из трех миллионов австралийцев, которые принимали участие в лотерее для COVID-вакцинированных.

Жительница Сиднея рассказала, что не смогла ответить на первый телефонный звонок от организаторов лотереи, потому что была на работе.

"Тогда я перезвонила им и мне сказали, что я выиграла миллион (австралийских – ред.) долларов", - отметила Чжу.

Она подчеркнула, что часть денег планирует потратить на путешествие в свою семью в Китай на Новый год, если к тому времени откроются границы.

Подчеркивается, что сам призовой фонд лотереи был сформирован из пожертвований группы филантропов и компаний с целью поощрить как можно больше людей вакцинироваться против COVID-19.

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Напомним, ранее мы писали, что в Мукачево местные власти запустили лотерею для популяризации вакцинации от коронавируса. На это выделили 1,2 миллиона гривен. Среди полностью вакцинированных местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз – автомобиль Renault Duster.