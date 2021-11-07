Австралийка выиграла миллион в лотерее для вакцинированных против коронавируса
Призовой фонд лотереи был сформирован из пожертвований группы филантропов и компаний с целью поощрить как можно больше людей вакцинироваться против COVID-19
Отмечается, что 25-летняя Чжу была одной из трех миллионов австралийцев, которые принимали участие в лотерее для COVID-вакцинированных.
Жительница Сиднея рассказала, что не смогла ответить на первый телефонный звонок от организаторов лотереи, потому что была на работе.
"Тогда я перезвонила им и мне сказали, что я выиграла миллион (австралийских – ред.) долларов", - отметила Чжу.
Она подчеркнула, что часть денег планирует потратить на путешествие в свою семью в Китай на Новый год, если к тому времени откроются границы.
Подчеркивается, что сам призовой фонд лотереи был сформирован из пожертвований группы филантропов и компаний с целью поощрить как можно больше людей вакцинироваться против COVID-19.
Напомним, ранее мы писали, что в Мукачево местные власти запустили лотерею для популяризации вакцинации от коронавируса. На это выделили 1,2 миллиона гривен. Среди полностью вакцинированных местных жителей разыграют 15 велосипедов, 15 электросамокатов, 15 телевизоров и главный приз – автомобиль Renault Duster.