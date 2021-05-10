Атаку на крупнейший трубопровод США осуществили хакеры из России, - СМИ

"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - отмечает издание.

По словам источника, DarkSide обычно нацелена на страны, которые "не говорят по-русски".

"Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального влияния на поставки топлива", - заявил официальный представитель Белого дома.

Кроме того, издание Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.

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