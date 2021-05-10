Атаку на крупнейший трубопровод США осуществили хакеры из России, - СМИ
Считается, что ответственность несет преступная группа под названием "DarkSide"
Бывший высокопоставленный кибер-чиновник США заявил, что Российская Федерация ответственна за хакерскую атаку на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов США Colonial Pipeline Company. Об этом сообщает CNN.
"Преступная группа из России под названием "DarkSide", как полагают, несет ответственность за кибератаку с использованием программ-вымогателей на Colonial Pipeline", - отмечает издание.
По словам источника, DarkSide обычно нацелена на страны, которые "не говорят по-русски".
"Атака побудила Белый дом сформировать на выходных межведомственную рабочую группу для подготовки к различным сценариям, включая необходимость принятия дополнительных мер для смягчения любого потенциального влияния на поставки топлива", - заявил официальный представитель Белого дома.
Кроме того, издание Bloomberg и The Washington Post также сообщили о предполагаемой причастности DarkSide к кибератаке.
Напомним, о кибератаке на Colonial Pipeline стало известно на выходных, объект все еще возобновляет работу. В частности, компания перекрыла трубопровод на дистанции почти 9 тысяч километров, чтобы сдержать кибератаку.
Впоследствии, правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.