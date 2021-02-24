Саакашвили призвал грузинскую оппозицию не прекращать акции протеста

Михеил Саакашвили REUTERS

В то же время он осудил задержание в Тбилиси главы оппозиционной партии "Единое национальное движение"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал оппозицию на его родине продолжать акции протеста и "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать". Об этом пишет Ліга.net со ссылкой на его видеообращение.

По словам политика, демократия в Грузии "окончательно сдулась", поэтому оппозиция должна и дальше выводить людей на улицы.

В то же время он осудил задержание в Тбилиси главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии и надеется, что виновные в этом "будут сидеть очень долго".

Саакашвили утверждает, что один из самых богатых людей региона Бидзина Иванишвили, "вместо того чтобы мирно передать власть, массово сфальсифицировал результаты выборов в 2020-м", а все события в отношении оппозиции он назвал "политической расправой над несогласными".

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Напомним, накануне в Грузии состоялась спецоперация по задержанию Ники Мелии, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михеила Саакашвили.