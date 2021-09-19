Астрономы зафиксировали столкновения Юпитера с неизвестным космическим телом. Видео

Этот объект может быть небольшой кометой или астероидом размером около ста метров

Отмечается, что 13 сентября астрономы-любители из Бразилии и Германии зафиксировали яркую вспышку, которая, вероятно, стала следствием столкновения неизвестного космического объекта с Юпитером.

По мнению исследователей, этот объект может быть небольшой кометой или астероидом размером около ста метров.

Подчеркивается, что в случае подтверждения столкновение это будет восьмой ударной событием, что наблюдали на Юпитере после столкновения кометы Шумейкера-Леви 9 в 1994 году, которая распалась через приливные силы Юпитера.

Как отмечает издание, достоверно неизвестно, как часто Юпитер сталкивается с чем - то большим или достаточно быстрым, чтобы вызвать ударную вспышку, видимую с Земли, но считается, что это происходит довольно часто-где-то от 20 до 60 раз в год.

Отмечается, что Юпитер велик и имеет огромное гравитационное поле, которое ускоряет метеориты для создания гораздо более энергетических событий, чем чувствуют люди на Земле.

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