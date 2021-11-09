Астронавты SpaceX вернулись на Землю после шести месяцев в космосе

В среду планируется запуск еще одного экипажа

Четыре астронавта SpaceX Crew-2 вернулись на Землю после шести месяцев пребывания в космосе. Об этом сообщил space.com.

Как отмечается, под четырьмя парашютами космический корабль SpaceX Dragon мягко влетел в Мексиканский залив возле Пенсаколы, штат Флорида, в 22:33 (05:33 по Киеву 9 ноября).

Позже на берег четырех астронавтов доставила спасательная лодка NASA.

Таким образом, вернувшись на планету, они завершили шестимесячное путешествие к Международной космической станции (МКС).

Кроме этого, в среду планируется, что SpaceX запустит еще один экипаж из четырех астронавтов на космическую станцию.

Известно, что данную миссию планировали начать на прошлой неделе, но отложили сначала из–за погоды, а затем - из-за болезни астронавта.

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Напомним, что ранее американская ракетная компания Илона Маска SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4.

Так, ракета с четырьмя членами экипажа пробыла в космосе три дня.

Также компания SpaceX провела первый запуск вакуумного двигателя Raptor, который интегрировали в прототип космического корабля Starship SN20. Он оптимизирован для работы в космическом пространстве.