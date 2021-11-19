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Астронавт снял впечатляющее видео ночной Европы с борта МКС

Скриншот из видео

На 30 секунде на кадрах видео появляется Украина

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке опубликовал снятое им видео ночной Европы из космоса. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я сделал более 245 000 фото! Я буду продолжать делиться ими время от времени, чтобы не забыть слишком быстро волшебство пейзажей с МКС, как в это время выглядит Европа из космоса", - написал астронавт.

На 30 секунде на кадрах видео появляется Украина.

Она ярко освещена, а Киев из космоса выглядит ярче всех городов Украины.

 

Как известно, Песке вернулся из космоса на Землю 9 ноября.

На борту МКС он провел почти 200 дней, за которые сделал более 240 тысяч снимков.

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Напомним, ранее мы писали, что два астронавта NASA собираются выйти за пределы Международной космической станции (МКС) 30 ноября в прямом эфире

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