AstraZeneca начала исследования эффективности своей вакцины среди детей

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В исследовании примут участие около 300 человек

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет начали исследование собственной вакцины против COVID-19 среди детей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что специалисты планируют оценить безопасность препарата и иммунные ответ. В целом испытание определит, эффективна ли вакцина для лиц в возрасте от 6 до 17 лет.

В исследовании примут участие около 300 добровольцев, первые прививки которым сделают уже в текущем месте.

В 2021 году компания AstraZeneca планирует выпустить 3 миллиарда доз своего препарата против коронавирус, а к апрелю планирует производить свыше 200 миллионов доз ежемесячно.

Напомним, недавно Украина получила официальное подтверждение поставку 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции производства компаний AstraZeneca и Novavax. Ожидается, что первые партии начнут поступать в феврале.

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Ранее сообщалось, что в AstraZeneca заявили о планах к осени разработать вакцину нового поколения, которая будет защищать от новых мутаций коронавируса. Изготовить новый препарат надеются как можно скорее.