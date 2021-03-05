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Армения отказалась от участия в Евровидении-2021: Названа причина

"Евровидение" в 2021 году будет проходить по-новому 

 Фото из открытых источников

Страна аргументировала свое решение нехваткой времени и недавними событиями

Армения отказалась от участия в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщило Общественное телевидение страны на своей странице в Facebook.

"После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение объявляет, что Армения в этом году не будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение" ", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, причиной оказались события, которые произошли, нехватка времени, а также еще ряд обьективных обстоятельств. 

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Напомним, 25 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Военные Республики требуют отставки Пашиняна после скандала с увольнением первого заместителя начальника Генштаба, который имел конфликт с премьером относительно эффективности применения "Искандеров" во время войны за Нагорный Карабах. 

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует покидать страну после попытки военного переворота.

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