Археологи обнаружили необычное скифское захоронение на Дону

Найденные сокровища в скифском кургане thehistoryblog

Воин был похоронен вместе со скифским вождем в 4 веке до нашей эры

Российские археологи обнаружили скифский курган, в котором лежал необычный скелет воина с Южного Урала. Об этом пишет The History Blog.

Раскопки на этом кургане начались в сентябре 2020 года. Исследователи отметили, что курган содержал множество захоронений разных периодов. Самой старой находкой стал каменный топор Киммерийского периода (VIII-VII века до нашей эры).

Сообщается, что воин был погребен вместе со скифским вождем в 4 веке до нашей эры, однако захоронение было ограблено, и он остался основной находкой.

Однако, грабители обнаружили лишь только череп скифского правителя, не заметив тело его слуги и еще пять амфор. Этот слуга был под 2 метра и его останки указывают на то, что он был ритуально убит, чтобы сопровождать своего хозяина после смерти.

У умершего на теле нашли золотую цепь, а рядом с ним был полный набор оружия: рогач, колчан, стрелы, два копья, дротики и железный меч с рукоятью, обернутой золотой фольгой.

Также в захоронении находился греческий сосуд лекитос для ладана или масла и остатки лошади.

Благодаря клинку, который находился на теле слуги, археологи выяснили, что этот тип, который использовался кочевыми народами Южного Урала.

"Как видим, это захоронение нетипичное. Здесь мы видим множество восточных артефактов, а также предметы из греческого мира. У нас есть гипотеза, что эти люди пришли с востока, однако мы не можем сказать наверняка, судя только по одному этому захоронению", - сказал доктор технических наук, профессор Донского государственного технического университета Сергей Лукяшко.

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