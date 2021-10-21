home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Археологи нашли древнейшие доказательства жизни викингов в Америке

Археологи нашли древнейшие доказательства жизни викингов в Америке wikipedia.org

На всех кусках дерева были обнаружены следы обработки металлическими инструментами, которых на тот момент не было у коренного населения

В Америке на острове Ньюфаундленд группа международных археологов обнаружила древние куски обработанного дерева, которые стали самым ранним доказательством поселений викингов. Об этом информирует журнал Nature

Отмечается, что метод радиоуглеродной датировки показал, что норманны прибыли на остров не позднее 1021 года нашей эры. 

В частности точный возраст найденных артефактов помог определить биогеохронологический маркер, то есть, изотопный след солнечной бури, зафиксированной в 992 году нашей эры.

"Отчетливый радиоуглеродный всплеск между 992 и 993 годами нашей эры обнаружен в годичных кольцах деревьев в разных частях света", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на всех кусках дерева были обнаружены следы обработки металлическими инструментами, которых на тот момент не было у коренного населения.

Предполагается, что около сотни викингов прибыли из соседней Гренландии.

Новости по теме: Жил во времена викингов и майя: Ученые определили возраст кита, которого нашли в Антарктиде

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии археологи обнаружили во льду самые старые в истории лыжи - им 1300 лет. Они принадлежали викингам. Первая лыжня была обнаружена в 2014 году, а ее пара в сентябре этого года.

 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Несмотря на обнищание населения, власть сознательно уменьшает количество получателей льгот и соцгарантий, - Кушнир В Минсоцполитики назвали категорию граждан, которые не получат субсидию Размер субсидии после повышения тарифов на ЖКУ и верификации субсидиантов: Главные вопросы о получении денежной помощи В Минсоцполитики назвали количество субсидиантов, которые не прошли автоматическую верификацию

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект