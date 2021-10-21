Археологи нашли древнейшие доказательства жизни викингов в Америке

Археологи нашли древнейшие доказательства жизни викингов в Америке wikipedia.org

На всех кусках дерева были обнаружены следы обработки металлическими инструментами, которых на тот момент не было у коренного населения

В Америке на острове Ньюфаундленд группа международных археологов обнаружила древние куски обработанного дерева, которые стали самым ранним доказательством поселений викингов. Об этом информирует журнал Nature.

Отмечается, что метод радиоуглеродной датировки показал, что норманны прибыли на остров не позднее 1021 года нашей эры.

В частности точный возраст найденных артефактов помог определить биогеохронологический маркер, то есть, изотопный след солнечной бури, зафиксированной в 992 году нашей эры.

"Отчетливый радиоуглеродный всплеск между 992 и 993 годами нашей эры обнаружен в годичных кольцах деревьев в разных частях света", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на всех кусках дерева были обнаружены следы обработки металлическими инструментами, которых на тот момент не было у коренного населения.

Предполагается, что около сотни викингов прибыли из соседней Гренландии.

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии археологи обнаружили во льду самые старые в истории лыжи - им 1300 лет. Они принадлежали викингам. Первая лыжня была обнаружена в 2014 году, а ее пара в сентябре этого года.