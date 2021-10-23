Археологи доказали, что в Турции 5000 лет назад жили пантеры

Одной из находок была кость ноги Льва в возрасте 8 тысяч лет

Турецкие археологи нашли остатки животных в возрасте 8 и 5 тысяч лет, которые свидетельствуют, что на западе страны когда-то водились львы и Пантеры. Об этом сообщает информационное агентство DHA.

"Неизвестным фактом Измира является то, что здесь существовали оба вида животных. Это было доказано. Когда - то в Измире были львы", - рассказал руководитель раскопок доктор Зафер Дерин.

В течение лет во время раскопок были найдены тысячи фрагментов костей животных, которые переданы для исследования палеонтологам из Университета Бурдур.

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В результате тщательных исследований было установлено, что одной из находок была кость ноги Льва в возрасте 8 тысяч лет (ее нашли в Йешилеве), а две отдельные челюстные кости в возрасте 5 тысяч лет принадлежали двум разным пантерам (находка из Йасситепе).

Существование Львов на этих территориях доказывали и раньше, существование пантер доказали впервые. Ранее археологи находили изображения пантер, но не кости.

Как известно, археологи работают в районе Йешільова с 2005 года и Йасситепе с 2010-го.

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Напомним, ранее в Аргентине ученым удалось отыскать останки динозавра Llukalkan aliocranianus существовавший в мире еще 80 млн лет назад. Находка была обнаружена палеонтологами из аргентинского Национального университета в городе Сан-Луис в формации Баджо-де-ла-Карпа.