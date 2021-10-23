Apple в девятый раз назвали самым дорогим брендом в мире

Список других компаний в ТОП-10 также не изменился

За год стоимость компании выросла на 26%, превысив $408,25 млрд.

Список других компаний в ТОП-10 также не изменился.

На втором месте остался бренд Amazon, который подорожал на 24%, на третьем - Microsoft, что прибавил в цене 27%, на четвертом - Google, стоимость которого выросла на 19%.