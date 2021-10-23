Apple в девятый раз назвали самым дорогим брендом в мире
Список других компаний в ТОП-10 также не изменился
Бренд Apple остается самым дорогим в мире в течение девяти лет подряд. Об этом сообщает Apple Insider, ссылаясь на данные исследования Interbrand Corp за 2021 год.
За год стоимость компании выросла на 26%, превысив $408,25 млрд.
Список других компаний в ТОП-10 также не изменился.
На втором месте остался бренд Amazon, который подорожал на 24%, на третьем - Microsoft, что прибавил в цене 27%, на четвертом - Google, стоимость которого выросла на 19%.
Компании Samsung, Coca-Cola, Toyota, Mercedes-Benz, Mcdonald's и Disney занимают с пятой до десятой позиции соответственно.
Новости по теме: На карте Apple Music изобразили полуостров Крым как часть России
Напомним, ранее компания Apple презентовала новый iPad 9 и iPad mini, последняя будет поддерживать технологию 5G. iPad 9 представлен в двух цветах: серебряном и черном.