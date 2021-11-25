Apple предупредила пользователей о возможной слежке через программу-шпиона: Что известно

Американская компания за минувшие сутки отправила соответствующие предупреждения о возможном шпионаже минимум 20 активистам во всем мире, критикующим действия властей

Apple предупредила пользователей о возможной слежке через шпионское программное обеспечение на смартфоне. Компания обратилась к правозащитникам из разных стран, заявив, что "злоумышленники, спонсируемые государством" могут следить за ними. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что американская компания за минувшие сутки отправила соответствующие предупреждения о возможном шпионаже минимум 20 активистам во всем мире, критикующим действия властей.

Известно, что сообщение от Apple получили политологи, ученые и известные деятели, выступающие против действий правительства Таиланда.

"Ваше устройство может быть сломан спонсируемым государством злоумышленником, он может получить удаленный доступ к вашим конфиденциальным данным, сообщений или даже к камере и микрофону", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что вместе с тем соответствующие предупреждения получали две политические активисты из Ганы (Западная Африка), оппозиционный политик из Уганды и почти десяток журналистов из Сальвадора.

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Напомним, ранее мы писали, что Apple подала в суд на NSO Group, которая является создателем вируса Pegasus. Компания возмущена тем, что программное обеспечение применяют для взлома ее продукции. В рамках судебного дела Apple потребует, чтобы NSO Group навсегда запретили использование любого программного обеспечения, услуг и устройств компании.