Apple грозит штраф в 27 миллиардов долларов, - Еврокомиссия

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Их обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением

Европейская комиссия обвинила американскую технологическую компанию Apple в нарушении антимонопольных норм Евросоюза в сфере музыкального стриминга. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

В Еврокомиссии заявили, что Apple злоупотребляет своим доминирующим положением для распространения приложений для стриминга музыки через свой магазин App Store.

Организация выступила против обязательного использования внутреннего механизма покупок внутри музыкальных программ Apple

Для разработчиков приложений магазин App Store-единственный выход к потребителям, использующим устройства Apple. При этом компания взимает с разработчиков комиссию в размере 30% от всех подписок, приобретенных через магазин.

Расследование ЕК показало, что большинство разработчиков перевели эту плату на конечных потребителей, таким образом повышая цены.

Также комиссия обеспокоена тем, что Apple применяет определенные ограничения к разработчикам приложений, не позволяя им информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях покупки.

Apple грозит штраф до 10% годового дохода, если ее признают виновной в нарушении правил ЕС. В 2020 финансовом году доход Apple составил 274,5 млрд долларов, пишет The Verge.

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Ранее сообщалось, что основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность приобретения производителя электромобилей.