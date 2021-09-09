Апелляционный суд РФ оставил в силе приговор главе Меджлиса Рефату Чубарову

Ранее так называемый "Верховный суд Крыма" незаконно приговорил Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима

"Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи заочно рассмотрел апелляционное заявление обвинения и защиты на приговор главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Лишение свободы сроком на 6 лет осталось в силе. Адвокат Николай Полозов был отстранен судом от защиты и участвовал в заседании в качестве слушателя и заявителя апелляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Полозов обратил внимание, что если ранее сторона обвинения просила суд продлить срок наказания с 6 до 9 лет, то сегодня, она отказалась от увеличения срока наказания.

"Адвокат по назначению вовсе настаивала на отмене приговора из-за нарушения права на защиту. Доводы защиты судом выслушаны были, срок заключения остался без изменений", - добавили правозащитники.

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Напомним, ранее Российская Федерация незаконно осудила главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к 6 годам лишения свободы за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Кроме того, так называемый "Верховный суд Крыма" наложил на чиновника штраф в размере 200 тысяч рублей (почти 75 тыс. грн, - ред.) и 200 часов исправительных работ.