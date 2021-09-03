Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по скифскому золоту: Названа дата

В МИД верят, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении скифского золота в Украину

"Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года", – отметила Джапарова.

Чиновник добавила, что в МИД верят, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении скифского золота в Украину.

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Напомним, в октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о скифском золоте.

К слову, Апелляционный суд Амстердама 16 июля 2019 года отложил решение по делу о скифском золоте, постановив, что требует дополнительной информации от сторон.

Впоследствии, 13 сентября 2019 года, Украина подала ходатайство председательствующему об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама по делу о возвращении коллекции скифского золота из-за его тесного сотрудничества с Россией.

1 ноября того же года стало известно, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи, который рассматривает дело о скифском золоте, не было удовлетворено.