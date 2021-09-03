home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по скифскому золоту: Названа дата

EPA

В МИД верят, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении скифского золота в Украину

Апелляционный суд Амстердама, где сейчас проходят слушания по существу по делу о принадлежности коллекции скифского золота, должен объявить решение 26 октября. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в своем Twitter.

"Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о возвращении экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года", – отметила Джапарова.

Чиновник добавила, что в МИД верят, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении скифского золота в Украину.

Новости по теме: В Хмельницкой области археологи обнаружили скифское поселение и остатки каменного замка

Напомним, в октябре 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о скифском золоте.

К слову, Апелляционный суд Амстердама 16 июля 2019 года отложил решение по делу о скифском золоте, постановив, что требует дополнительной информации от сторон.

Впоследствии, 13 сентября 2019 года, Украина подала ходатайство председательствующему об отводе судьи Апелляционного суда Амстердама по делу о возвращении коллекции скифского золота из-за его тесного сотрудничества с Россией.

1 ноября того же года стало известно, что ходатайство украинской стороны об отводе судьи, который рассматривает дело о скифском золоте, не было удовлетворено.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

"Перший Незалежний" первым в Украине запустил трансляцию эфира в своем Telegram-канале Рост тарифов на газ: Эксперт рассказал, как можно снизить нагрузку на население Логозяк: Когда депутаты выйдут из каникул, будет принят закон об конфискации имущества за долги Населению нужно готовиться к достаточно серьезному и сложному отопительному сезону, - Логозняк

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект