Аномальная жара в Канаде: Число жертв возросло до 486 человек

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В некоторых регионах страны температура достигла почти +50 градусов по Цельсию

Аномальная жара в Западной Канаде привела к 486 внезапным смертям в Британской Колумбии за пять дней, что почти втрое выше средних показателей. Об этом заявила Служба коронеров Британской Колумбии, передает CBC

Главный коронер Лайза Лапуант отметила, что обычно в этот период фиксируют 165 внезапных смертей.

По ее мнению, большинство случаев связаны с жарой, но такую информацию еще не подтвердили.

По словам Лапуант, большинство умерших в последние дни жили одни, а их тела были обнаружены в душных непроветриваемых помещениях.