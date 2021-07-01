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Аномальная жара в Канаде: Число жертв возросло до 486 человек

Фото из открытых источников

В некоторых регионах страны температура достигла почти +50 градусов по Цельсию

Аномальная жара в Западной Канаде привела к 486 внезапным смертям в Британской Колумбии за пять дней, что почти втрое выше средних показателей. Об этом заявила Служба коронеров Британской Колумбии, передает CBC.
 
Главный коронер Лайза Лапуант отметила, что обычно в этот период фиксируют 165 внезапных смертей.
 
По ее мнению, большинство случаев связаны с жарой, но такую информацию еще не подтвердили.
 
По словам Лапуант, большинство умерших в последние дни жили одни, а их тела были обнаружены в душных непроветриваемых помещениях.

Главный коронер предполагает, что в ближайшее время количество пострадавших будет увеличиваться.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким людей, которые стали жертвами адской жары, передает ВВС.

Отмечается, что по всей территории Северной Америки были зафиксированы аномально высокие температуры.

В частности, в американском штате Орегон жертвами сильной жары стали по меньшей мере 63 человека.

В некоторых регионах Канады температура достигла почти +50 градусов по Цельсию.

В среду вечером город Литтон, Британская Колумбия, был эвакуирован из-за пожара, вызванного аномальной погодой.

Подчеркивается, что жаркая волна обусловлена куполом высокого давления, нависающим над Северным Западом США и Канадой.

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Напомним, ранее в Канаде жертвами рекордной жары стали 130 человек. На западе страны в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте — с прошлой пятницы началась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды для всей страны. Впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С.

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