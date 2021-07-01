Аномальная жара в Канаде: Число жертв возросло до 486 человек
В некоторых регионах страны температура достигла почти +50 градусов по Цельсию
Главный коронер предполагает, что в ближайшее время количество пострадавших будет увеличиваться.
В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким людей, которые стали жертвами адской жары, передает ВВС.
Отмечается, что по всей территории Северной Америки были зафиксированы аномально высокие температуры.
В частности, в американском штате Орегон жертвами сильной жары стали по меньшей мере 63 человека.
В некоторых регионах Канады температура достигла почти +50 градусов по Цельсию.
В среду вечером город Литтон, Британская Колумбия, был эвакуирован из-за пожара, вызванного аномальной погодой.
Подчеркивается, что жаркая волна обусловлена куполом высокого давления, нависающим над Северным Западом США и Канадой.
Напомним, ранее в Канаде жертвами рекордной жары стали 130 человек. На западе страны в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте — с прошлой пятницы началась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды для всей страны. Впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С.