Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Решение объяснили использованием языка ненависти со стороны оппозиционера

Международная правозащитная организация Amnesty International отменила свое решение о признании российского оппозиционера Алексея Навального узником совести. Об этом сообщает "Медиазона".

Отмечается, что решение приняли из-за того, что политик использовал дискриминационные высказывания. Представитель организации Александр Артемьев заявил, что Amnesty не будет употреблять словосочетание "узник совести" в отношении Навального, потому что юристы исследовали высказывания политика в середине 2000-х годов и определили, что они "достигают уровня hate speech".

В то же время лишение статуса не повлияет на призыв Amnesty International немедленно освободить Навального, поскольку он "преследуется исключительно по политическим мотивам". Также будет продолжен сбор подписей под петицией с требованием освобождения политика.

При этом представитель организации добавил, что у правозащитников "сложилось впечатление, что запросы о проверке высказываний Навального были частью кампании по его дискредитации за рубежом".

По словам анонимного собеседника журналистов в Amnesty, за этой кампанией могут стоять представители телеканала Russia Today в разных странах. В частности, авторы по меньшей мере двух обращений ссылались на тред колумнистки Кати Казбек, которая сотрудничает с RT и обвиняла Навального в национализме и расизме перед иностранной аудиторией.

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Напомним, в январе Amnesty International признала российского оппозиционера Алексея Навального узником совести после его задержания в аэропорту "Шереметьево". Тогда в организации призвали расследовать заявления Навального о его отравлении.