Американский спутник на орбите разлетелся на 16 кусков

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Несут ли эти обломки угрозу людям - не уточняется

На орбите взорвался американский метеорологический спутник NOAA17, запущенный в 2002 году и выведенный из эксплуатации в 2013-м. Об этом в Twitter сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства BBC США.

В результате взрыва неработающего спутника образовалось 16 обломков. Несут ли они угрозу другим объектам, не уточняется.

"Эскадрилья подтвердила разрушение NOAA17 в 9:11 (по Киеву) 10 марта... Отслеживается 16 связанных с этим обломков - нет признака, что это было вызвано столкновением (с другим объектом)", - сказано в сообщении.

По данным BBC США, до взрыва спутник находился на орбите с минимальной высотой 800 километров и максимальной 817 километров.

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Ранее сообщалось, что американская ракетная компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Січ 2-1". Договоренности о запуске были достигнуты в конце февраля.