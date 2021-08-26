Американский порноактер предстал перед судом за изнасилование и сексуальные домогательства

УНИАН

Его обвиняют в совершении 34 преступлений сексуального характера

Известный 68-летний американский порноактер и режиссер фильмов для взрослых Рон Джереми предстал перед судом в Лос-Анджелесе за совершение 34 преступлений сексуального насилия, в том числе над несовершеннолетней 15-летней девочкой на вечеринке в Санта-Кларити. Об этом сообщил Los Angeles Times.

Как отмечается, в июне 2020 года порноактору впервые предъявили обвинение по четырем пунктам изнасилования. По версии следствия, он "охотился" на уязвимых жертв в барах на знаменитой улице Сансет-Стрип в Западном Голливуде, используя при этом свою популярность.

Известно, что актера обвиняют в 12 изнасилованиях, семи принудительных оральных совокуплениях, шести прикосновениях к интимным частям человека против его воли и с насильственным сдерживанием.

Также актер обвиняется в нескольких домогательствах к женщинам во время сна или с использованием посторонних предметов.

На незаконные действия порноактера заявили 23 женщины. Первое обвинение относится к 1996 году.

По словам обвиняемого, он не считает себя виновным и отрицает факт правонарушения.

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Как сообщалось ранее, американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки, которое он якобы совершил более 50 лет назад. Потерпевшая женщина утверждает, что он насиловал ее в течение шести недель, с апреля по май 1965 года.