Американская военная миссия в Афганистане закончится 31 августа, - Байден
Он также пообещал защиту афганцам, которые помогали американским военным
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане будет завершена 31 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Мы завершаем самую долгую войну Америки", - сказал Байден в речи о завершении миссии и добавил, что теперь "афганские лидеры должны объединиться и двигаться в будущее".
Кроме этого, глава государства заверил, что Соединенные Штаты гарантируют безопасность афганцам, которые работали на американские вооруженные силы, а также их семьям.
"В Соединенных Штатах для вас есть дом", – сказал президент США и уточнил, что уже в этом месяце Вашингтон начнет эвакуационные рейсы для афганцев, которые получили специальные визы США.
Кроме этого, Байден заявил, что власти США также помогут некоторым из этих лиц переехать в третьи страны.
Напомним, в ночь на вторник, 6 июля, американские военные покинули авиабазу Баграм в Афганистане, не предупредив афганских военных.