Американская военная миссия в Афганистане закончится 31 августа, - Байден

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Он также пообещал защиту афганцам, которые помогали американским военным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия США в Афганистане будет завершена 31 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы завершаем самую долгую войну Америки", - сказал Байден в речи о завершении миссии и добавил, что теперь "афганские лидеры должны объединиться и двигаться в будущее".

Кроме этого, глава государства заверил, что Соединенные Штаты гарантируют безопасность афганцам, которые работали на американские вооруженные силы, а также их семьям.

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"В Соединенных Штатах для вас есть дом", – сказал президент США и уточнил, что уже в этом месяце Вашингтон начнет эвакуационные рейсы для афганцев, которые получили специальные визы США.

Кроме этого, Байден заявил, что власти США также помогут некоторым из этих лиц переехать в третьи страны.

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Напомним, в ночь на вторник, 6 июля, американские военные покинули авиабазу Баграм в Афганистане, не предупредив афганских военных.