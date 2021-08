Американская компания обнародовала снимки аэропорта Кабула во время штурма

На них можно увидеть скопление людей возле самолетов и полосы, а также американскую военную технику

Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки международного аэропорта Кабула, который утром 16 августа штурмовали тысячи афганцев, пытающихся покинуть страну. Изображение компания опубликовала в своем Twitter.

На фото видно, что спутник сфотографировал хаос и толпы людей на взлетно-посадочной полосе аэропорта и пробку у въезда в аэропорт.

Снимки были сделаны сегодня утром, 16 августа, в 10:36 по местному времени (9:36 по Киеву).

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54