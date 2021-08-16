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Американская компания обнародовала снимки аэропорта Кабула во время штурма

Maxar Technologies

На них можно увидеть скопление людей возле самолетов и полосы, а также американскую военную технику

Американская компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки международного аэропорта Кабула, который утром 16 августа штурмовали тысячи афганцев, пытающихся покинуть страну. Изображение компания опубликовала в своем Twitter.

На фото видно, что спутник сфотографировал хаос и толпы людей на взлетно-посадочной полосе аэропорта и пробку у въезда в аэропорт.

Снимки были сделаны сегодня утром, 16 августа, в 10:36 по местному времени (9:36 по Киеву).

 

На них можно увидеть скопление людей возле самолетов и полосы, а также американскую военную технику.

Как известно, утром на аэродром прорвались около 5 тысяч человек.

Уже в 16:00 американские военные взяли всю территорию под контроль и начали зачищать полосу от людей, остановив все полеты.

Впоследствии, в 18:00 аэропорт продолжил свою работу, но без коротких остановок не обошлось.

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Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту Кабула возможными жертвами давки и падения с самолета во время взлета стали 5 человек

 

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