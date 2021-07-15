Алексиевич не смогла вылететь из Берлина, в ее вещах искали бомбу

Светлана Алексиевич. Фото: ZIK/EPA/ROMAN PILIPEY

Алексиевич должна была встретиться во Вроцлаве с лауреатом Нобелевской премии Ольге Токарчук

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич поздно вечером 14 июля не смогла вылететь из Берлина во Вроцлав из-за подозрений, что в ее вещах якобы может быть бомба. Об этом сообщает Zerkalo.io.

Отмечается, что Алексиевич должна была встретиться во Вроцлаве с лауреатом Нобелевской премии Ольге Токарчук.

Однако при осмотре вещей писательницы сотрудники аэропорта заподозрили, что в них может находится бомба, сообщается на странице фонда Ольги Токарчук в Facebook.

В итоге самолет улетел без Алексиевич. После тщательного осмотра ее вещей никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Позже сотрудники польской организации выслали за белорусской писательницей машину, сейчас она уже находится во Вроцлаве.

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Ранее сообщалось, что белорусская оппозиционерка, нобелевская лауреатка и член президиума Координационного Совета Беларуси Светлана Алексиевич вылетела в Германию на неопределенный срок.