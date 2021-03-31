Он отказывается употреблять пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность

Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается употреблять пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность. Об этом говорится на его странице в Instagram .

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает.

А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет".

Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами", - отметил Навальный.

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Ранее сообщалось, что адвокаты Алексея Навального начали бить тревогу, поскольку его состояние "крайне неблагополучное". Политика обследовали, но о диагнозе и необходимом лечении не сказали. В частности, он испытывает сильные боли в спине и правой ноге.