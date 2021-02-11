Актрисы сериала "Баффи" обвинили режиссера Джосса Видона в жестоком обращении

Режиссер и сценарист Джосс Уидон Фото из открытых источников

По словам актрисы, режиссер оскорблял их, угрожал, издевался над религиозными убеждениями и неприемлемо вел себя с подростками

Американская актриса Каризма Карпентер, известная по сериалу "Баффи — истребительница вампиров", обвинила режиссера и сценариста Джосса Уидона в жестоком обращении и создании "токсичной атмосферы" для актерского состава во время съемочного процесса. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, Джосс Уидон на съемках оскорблял ее, издевался над религиозными убеждениями, обзывал толстой из-за беременности и настаивал на аборте, а также постоянно угрожал уволить, что и сделал сразу после родов. Актриса утверждает, что Уидон стал причиной ее проблем со здоровьем, ей пришлось пройти многолетнюю терапию.

Кроме того, другие актрисы из сериала поддержали обвинения Каризмы Карпентер.

Эмбер Бенсон ретвитнула заявление своей коллеги, добавив: "Баффи" была токсичной средой, и все шло сверху".

Buffy was a toxic environment and it starts at the top. @AllCharisma is speaking truth and I support her 100%. There was a lot of damage done during that time and many of us are still processing it twenty plus years later. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C — Amber Benson (@amber_benson) February 10, 2021

Сара Мишель Геллар, Мишель Трахтенберг и Клэр Крамер тоже выступили за Карпентер. В частности, Трахтенберг назвала поведение Видона в отношении себя в подростковом возрасте "крайне неприемлемым".

Посмотреть эту публикацию в Instagram : 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> : 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> Публикация от Michelle Trachtenberg (@michelletrachtenberg)

"Когда я хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с Баффи Саммерс, я не хочу навсегда ассоциироваться с именем Джосса Уидона. В настоящее время я больше сосредоточена на том, чтобы помочь своей семье и выжить в пандемии, поэтому в настоящее время я не буду делать никаких дальнейших заявлений. Но я поддерживаю всех, кто пережил насилие и горжусь их высказываниями", - написала главная героиня сериала Сара Мишель Геллар в своем Instagram.

Напомним, 11 марта 2020 года суд огласил приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его признали виновным и приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в домогательствах.

Как известно, Харви Вайнштейна публично обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли и Эшли Джадд.

В конце мая прошлого года стало известно, что Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины. Тогда отмечалось, что одной из обвинителей на момент насилия было 17 лет.

В свою очередь, королева Великобритании Елизавета II лишила голливудского продюсера Харви Вайнштейна ордена Британской империи, который он получил за вклад в британскую киноиндустрию.