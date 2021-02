Актрисы сериала "Баффи" обвинили режиссера Джосса Видона в жестоком обращении

По словам актрисы, режиссер оскорблял их, угрожал, издевался над религиозными убеждениями и неприемлемо вел себя с подростками

Американская актриса Каризма Карпентер, известная по сериалу "Баффи — истребительница вампиров", обвинила режиссера и сценариста Джосса Уидона в жестоком обращении и создании "токсичной атмосферы" для актерского состава во время съемочного процесса. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По ее словам, Джосс Уидон на съемках оскорблял ее, издевался над религиозными убеждениями, обзывал толстой из-за беременности и настаивал на аборте, а также постоянно угрожал уволить, что и сделал сразу после родов. Актриса утверждает, что Уидон стал причиной ее проблем со здоровьем, ей пришлось пройти многолетнюю терапию.

Кроме того, другие актрисы из сериала поддержали обвинения Каризмы Карпентер.

Эмбер Бенсон ретвитнула заявление своей коллеги, добавив: "Баффи" была токсичной средой, и все шло сверху".

Buffy was a toxic environment and it starts at the top. @AllCharisma is speaking truth and I support her 100%. There was a lot of damage done during that time and many of us are still processing it twenty plus years later. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C