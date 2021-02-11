Актрисы сериала "Баффи" обвинили режиссера Джосса Видона в жестоком обращении
По словам актрисы, режиссер оскорблял их, угрожал, издевался над религиозными убеждениями и неприемлемо вел себя с подростками
Американская актриса Каризма Карпентер, известная по сериалу "Баффи — истребительница вампиров", обвинила режиссера и сценариста Джосса Уидона в жестоком обращении и создании "токсичной атмосферы" для актерского состава во время съемочного процесса. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
По ее словам, Джосс Уидон на съемках оскорблял ее, издевался над религиозными убеждениями, обзывал толстой из-за беременности и настаивал на аборте, а также постоянно угрожал уволить, что и сделал сразу после родов. Актриса утверждает, что Уидон стал причиной ее проблем со здоровьем, ей пришлось пройти многолетнюю терапию.
My truth. #IStandWithRayFisher pic.twitter.com/eNjYcJ6zwP— charisma carpenter (@AllCharisma) February 10, 2021
Кроме того, другие актрисы из сериала поддержали обвинения Каризмы Карпентер.
Эмбер Бенсон ретвитнула заявление своей коллеги, добавив: "Баффи" была токсичной средой, и все шло сверху".
Buffy was a toxic environment and it starts at the top. @AllCharisma is speaking truth and I support her 100%. There was a lot of damage done during that time and many of us are still processing it twenty plus years later. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C— Amber Benson (@amber_benson) February 10, 2021
Сара Мишель Геллар, Мишель Трахтенберг и Клэр Крамер тоже выступили за Карпентер. В частности, Трахтенберг назвала поведение Видона в отношении себя в подростковом возрасте "крайне неприемлемым".
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"Когда я хочу, чтобы мое имя ассоциировалось с Баффи Саммерс, я не хочу навсегда ассоциироваться с именем Джосса Уидона. В настоящее время я больше сосредоточена на том, чтобы помочь своей семье и выжить в пандемии, поэтому в настоящее время я не буду делать никаких дальнейших заявлений. Но я поддерживаю всех, кто пережил насилие и горжусь их высказываниями", - написала главная героиня сериала Сара Мишель Геллар в своем Instagram.
Напомним, 11 марта 2020 года суд огласил приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его признали виновным и приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в домогательствах.
Как известно, Харви Вайнштейна публично обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли и Эшли Джадд.
В конце мая прошлого года стало известно, что Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины. Тогда отмечалось, что одной из обвинителей на момент насилия было 17 лет.
В свою очередь, королева Великобритании Елизавета II лишила голливудского продюсера Харви Вайнштейна ордена Британской империи, который он получил за вклад в британскую киноиндустрию.