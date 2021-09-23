Актеру присвоили звание "почетного командера" Королевских ВМС за роль Бонда

Он получил звание перед выпуском части No Time to Die ("Не время умирать")

Британский Королевский флот сообщил, что звезда "Джеймса Бонда" актер Дэниел Крейг стал почетным командером – такое же звание носит вымышленный секретный агент. Об этом говорится в заявлении флота с четверга, 23 сентября.

Крейг стал почетным военно-морским офицером перед выпуском части No Time to Die ("не время умирать") – его пятым и, вероятно, последним появлением в роли агента 007.

Создатели нового фильма о Бонде объявили его название. В ленте в пятый раз (и в последний раз) сыграет Дэниел Крейг.

В шпионских триллерах Бонд – ветеран флота Второй мировой войны, который работает на британские секретные службы с "лицензией на убийство".

Глава Королевского военно-морского флота, первый лорд-адмирал Тони Редакин сказал, что Крейг хорошо известен как коммандер Бонд в течение последних 15 лет и заботится о безопасности Британии во время "миссий по всему миру".

"Это то, что делает настоящий королевский флот ежедневно, используя технологии и навыки так же, как сам Бонд", – сказал Редакин.

Командор Крейг сказал: "Для меня большая честь и привилегия получить звание почетного коммандера".

Известно, что 30 сентября в украинских кинотеатрах появится "Не время умирать" с Крейгом. Таинственного злодея там сыграл оскароносный актер Рами Малек. Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, известный по работе над сериалом "Настоящий детектив" от телеканала HBO и телесериалом "Маньяк" от стримингового сервиса Netflix. Саундтрек к фильму исполнила американская певица Билли Айлиш.

Новости по теме: Monatik получил звание Заслуженного артиста Украины

Как отмечается, 25-й фильм бондианы остался без режиссера – Дэнни Бойл официально покинул проект из-за творческих разногласий с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом и продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном.