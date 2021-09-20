Актер фильма "Отель Руанда" Пол Русесабаджина признан виновным в терроризме

Актер фильма "Отель Руанда" Пол Русесабаджина BBC

Его обвиняют в поддержке и финансировании террористов района Ньяругуру

Суд Руанды признал виновным в терроризме Пола Русесабаджина, который получил всемирную известность, став прототипом для главного героя голливудского фильма "Отель Руанда". Об этом сообщили ВВС.

Как отмечается, Русесабаджина признан виновным в поддержке и финансировании группы повстанцев, которые осуществляли теракты против мирных жителей в районе Ньяругуру в июне 2018 году и в районе Ньямагабе в декабре 2018 года. Также ему вменяли участие в поджоге, похищении и убийстве.

Известно, что голливудский актер долгое время жил в Бельгии и был арестован в августе 2020 года, вероятно, с участием иностранных спецслужб. На судебных слушаниях один из свидетелей признался в том, что хитростью заманил Русесабаджина на самолет, который якобы направлялся в соседнюю Бурунди.

Однако, сам Русесабаджина отказался признавать себя виновным и называет это местью за критику президента Поля Кагаме.

О руандийском президенте Русесабаджина жестко высказался в автобиографической книге "Обычный человек".

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