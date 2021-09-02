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Аэропорт Кабула возобновит работу в пятницу, - СМИ

Аэропорт Кабула, Афганистан REUTERS

В аэропорту Кабула начнут совершать внутренние перелеты по стране

Аэропорт афганской столицы возобновит свою работу в пятницу. Об этом сообщает Tolo News.

"Руководство аэропорта Кабула заявляет, что внутренние рейсы по стране начнутся в пятницу, в то время как иностранным рейсам еще нужно время для начала", - говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что технические группы из Катара и Турции прибыли в Кабул по приглашению талибов для открытия аэропорта Кабула.

Напомним, аэропорт Кабула прекратил свою работу 31 августа.

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Ранее Организация Объединенных Наций может продолжить контролировать работу аэропорта в Кабуле после того как Афганистан покинут военнослужащие США. О соответствующей инициативе заявили правительства Франции и Великобритании.

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