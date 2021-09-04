Аэропорт Кабула возобновил свою работу, - посол Катара в Афганистане

Укринформ

Аэропорт открылся для приема гуманитарной помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов

В Афганистане аэропорт Кабула вновь открывается для принятия гуманитарной помощи и готовится к гражданским рейсам. Об этом сообщил посол Катара в Афганистане, передает Al Jazeera. "Техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов", - отметил дипломат.