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Аэропорт Кабула возобновил свою работу, - посол Катара в Афганистане

Укринформ

Аэропорт открылся для приема гуманитарной помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов

В Афганистане аэропорт Кабула вновь открывается для принятия гуманитарной помощи и готовится к гражданским рейсам. Об этом сообщил посол Катара в Афганистане, передает Al Jazeera.

"Техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов", - отметил дипломат.

Кроме того, он добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.

Ожидается, что финансировать гуманитарную работу ООН в Афганистане будет Конгресс США. В то же время, Штаты не будут финансировать новое правительство Афганистана под руководством "Талибана".

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Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций может продолжить контролировать работу аэропорта в Кабуле после того, как Афганистан покинут военнослужащие США. О соответствующей инициативе заявили правительства Франции и Великобритании.

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