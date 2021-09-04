Аэропорт Кабула возобновил свою работу, - посол Катара в Афганистане
Аэропорт открылся для приема гуманитарной помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов
В Афганистане аэропорт Кабула вновь открывается для принятия гуманитарной помощи и готовится к гражданским рейсам. Об этом сообщил посол Катара в Афганистане, передает Al Jazeera.
"Техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема помощи, и вскоре он будет подготовлен для гражданских рейсов", - отметил дипломат.
Кроме того, он добавил, что взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.
Ожидается, что финансировать гуманитарную работу ООН в Афганистане будет Конгресс США. В то же время, Штаты не будут финансировать новое правительство Афганистана под руководством "Талибана".
Ранее сообщалось, что Организация Объединенных Наций может продолжить контролировать работу аэропорта в Кабуле после того, как Афганистан покинут военнослужащие США. О соответствующей инициативе заявили правительства Франции и Великобритании.