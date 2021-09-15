Администрация президента США еще не подтвердила поставку Украине "Железного купола"

Джен Псаки не смогла дать четкого ответа на вопрос журналиста о передаче "Железного купола"

Белый дом пока не подтвердил информацию о передаче систем противоракетной обороны "Железный купол" Украине. Об этом сказала пресс-секретаря президента США Джен Псаки во время брифинге .

По словам Джен Псаки, информацию о передаче системы "Железный купол" Украине ей необходимо утонуть со своей командой.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут продать или передать Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол". В свою очередь, директор программы исследований России в корпорации CNA Майкл Кофман считает, что система может быть неэффективна в Украине. По его словам, эта система будет очень быстро сбита российскими ракетными системами залпового огня.