Администрация Лукашенко, КГБ и Следком: Кто попал в санкционный список США

Все из-за перехвата пассажирского самолета авиакомпании Ryanair и политически мотивированый арест журналиста Романа Протасевича и его девушки

"Эти шаги также являются ответом на репрессии в Беларуси, в частности нарушения прав человека, нападения на демократические процессы и основные свободы", - говорится в сообщении.

В Госдепе добавили, что санкции скоординированы с мерами, принятыми Канадой, Европейским Союзом и Британией, и имеют целью привлечение к ответственности режима Лукашенко за нарушение им международных норм. В частности, Государственный департамент ввел визовые ограничения для 46 белорусских чиновников, которые занимают ключевые посты в Администрации президента, КГБ Беларуси, Министерстве внутренних дел, Следственном комитете, Министерстве информации, Министерстве спорта и туризма, Государственном пограничном комитете, Министерстве здравоохранения, Конституционном суде, Генеральной прокуратуре и районных судах Минска.

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Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в перечень 16 физических и 5 юридических лиц, которые нанесли вред народу Беларуси своей деятельностью после фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и во время последующего жестокого подавления протестов, ограничения прав журналистов и политической оппозиции или иным образом поддерживали репрессивную политику Александра Лукашенко в Беларуси и за рубежом".

Отмечается, что должностные лица, на которых наложены санкции, сыграли определяющую роль в блокировании независимых СМИ, руководили политически мотивированными арестами, судебными преследованиями и приговорами в отношении мирных протестующих, журналистов и политических деятелей, принимали участие в необоснованных обысках в штаб-квартирах и домах представителей оппозиции, в жестоком обращении с несправедливо задержанными, включая пытки.

От момента фальсификации выборов 9 августа 2020 года Госдеп включил в соответствующий санационного списка 155 граждан Беларуси и РФ.

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"Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по расследованию нарушений в ходе президентских выборов 2020 года в Беларуси и дальнейших жестоких репрессий и злоупотреблений. Мы выступаем вместе с народом Беларуси в поддержку его основных свобод", - говорится в сообщении Государственного департамента.

Напомним, 21 июня страны-члены Евросоюза также приняли решение о санкциях против режима Лукашенко. В частности, они замораживают активы и вводят визовые запреты в отношении 78 белорусских официальных лиц и 8 компаний.