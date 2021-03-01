99-летнего мужа королевы Елизаветы II перевели в другую больницу

Герцог Филипп Фото из открытых источников

Там ему обследуют сердце

99-летнего супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа перевели в другую больницу после 13-дневной госпитализации в одном из частных медицинских учреждений Лондона. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, он продолжит лечение в клинике Святого Варфоломея. Там члену королевской семьи обследуют сердце.

При этом, герцог будет оставаться в медучреждении по крайней мере до конца недели.

Однако, у него не коронавирусное заболевание.

Ранее сообщалось, что герцог Филипп оказался в лондонском госпитале Edward VII King. Туда он приехал самостоятельно на авто. Сперва причина госпитализации не называлась.