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20 человек погибло во время горного марафона в Китае

Фото из открытых источников

Еще один участник пропал без вести, гонка была остановлена

По меньшей мере 20 участников стокилометрового горного марафона в китайской провинции Ганьсу погибли из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщает "Синьхуа".

Также еще один человек пропал без вести. Восемь человек с легкими травмами попали в больницу, но сейчас находятся в стабильном состоянии.

Всего в горном марафоне приняли участие 172 человека. Маршрут пролегал через глубокие каньоны на пересеченной местности.

Как отмечается, днем в субботу град, ледяной дождь и ураганы накрыли отрезок пути марафонцев на высоте от 20 до 31 км Температура резко упала.

Некоторые участники пропали без вести, и гонка была остановлена.

По состоянию на 8 часов утра воскресенья 20 человек были найдены мертвыми. Спасение еще одного человека продолжается. Ночью температура снова упала, что осложнило поиски. Местные органы власти организовали более 1200 спасателей. 

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Напомним, вблизи Каменца-Подольского упал воздушный шар с пассажирами, один человек погиб и еще 5 человек травмировались.

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