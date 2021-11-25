Законодательные органы Кривого Рога без "зеленого большинства" - такова оценка горожан деятельности Зеленского, - Лавриненко

Алексей Лавриненко Фото из открытых источников

В 2019 году практически вся власть в стране оказалась в руках одного человека - Владимира Зеленского. После президентских и парламентских выборов он получил полный контроль над Верховной Радой и правительством, включая весь силовой блок. Главнокомандующий получил уникальный шанс – реформировать Украину, покончив с коррупцией и заложив фундамент для дальнейшего развития страны. Но спустя 2,5 года, половины президентского срока Владимира Зеленского, даже его земляки не поддерживают происходящего в стране.

Об упущенных главнокомандующим возможностях говорили на пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр".

Депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Алексей Лавриненко рассказал, похоже, Владимир Зеленский так и не понял, благодаря чему стал президентом. В 2019, добавляет он, украинцы голосовали не за "слуг", а за перемены и против Петра Порошенко:

"Президент Владимир Александрович настолько вжился в роль, пародируя предыдущего президента Петра Порошенко, что во времена своего правления начал активно использовать его методы правления. Начиная от коррупции, заканчивая держанием в страхе нашего народа, что на нас наступит Российская Федерация с севера или с востока".

Добавляет: все это лишь отвлекающий манёвр Зеленского от насущных проблем Украины. Кризис в энергетической и социальной сферах, пагубная тарифная политика и тотальная беспомощность властей в противодействии распространению COVID-19. От этого, говорит Алексей Лавриненко, отвлекают людей.

"Буквально история двухнедельной давности – у сотрудницы заболела мама, а скорая не приехала, так как 60 километров отсутствия дороги. Да, они делают магистрали общенационального значения, но и здесь есть вопрос. Сколько закатали в асфальт жизней наших граждан. Я помню первую волну пандемии, когда не было кислорода, когда мы не были готовы, а деньги переправлялись с медицинских фондов на дороги", - говорит депутат областного совета от ОПЗЖ.

Алексей Лавриненко – выходец из Кривого Рога, родного города Владимира Зеленского, говорит, что земляки поставили оценку его деятельности на последних местных выборах.

"Город рабочий и действительно требовал каких-то больших вливаний, чем другие города, но народ не получил этого. Потому в Кривом Роге "слуги" получили такой результат на выборах мэра, городских и районных депутатов – везде большинство не Зе-команды. Вот результат правления президента", - сказал депутат облсовета.

Немало вопросов у земляков Зеленского и относительно событий последних месяцев. Кривой Рог потрясла череда смертей: сначала мэра, избранного от ОПЗЖ Константина Павлова, а после и его двух братьев.

"Жители Кривого Рога находится в вакууме. Мы не понимаем, на каком этапе сейчас находится расследование. Сын и жена Павлова находятся в статусе потерпевших. Это должно давать возможность людям ознакомиться с ходом расследования. Сделано множество запросов, в том числе и в Генеральную прокуратуру, чтобы им предоставили такую информацию. Но спустя четыре месяца семья не получает этих данных", - объясняет Алексей Лавриненко.

Резюмируя, депутат Днепропетровского областного совета сказал: единственный возможный выход для Зеленского – это сложение с себя полномочий:

"Нужно собрать в себе все мужское, и объявить об уходе с поста президента. Так уйти проще и менее стыдно, чем уходить, когда будут люди стоять с вилами у Аппарата президента".