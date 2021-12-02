В Харькове состоялся первый выпускной в Школе Молодого Политика

ОПЗЖ

В Харькове первая группа Школы Молодого Политика окончила обучение и сдала выпускные экзамены.

Образовательный курс длился 30 дней. Лекции читали депутаты Верховной Рады, депутаты областных, городских и районных советов, передовые юристы и медиаэксперты страны.

ОПЗЖ

"Это был первый пилотный курс, его прошло 20 студентов. Четверо из них как мы и обещали получили приз, они полетят с нами в Европарламент, поговорят там и познакомятся с евродепутатами, наберутся опыта. Я считаю, что это уникальный шанс для молодых людей, которые никакого отношения к политике не имели. Они получили знания, получат трудоустройство, они получат связи на международном уровне, познакомятся с народными депутатами, получат полное вовлечение в работу и жизнь нашей страны. Если смогут разработать какой-то законопроект – мы точно так же, через нашу фракцию в парламенте постараемся его реализовать, вынести на голосование. За такой молодежью будущее нашей страны. Им предстоит отстраивать то, что разрушали последние 7 лет. Им в этой стране жить, воспитывать уже своих детей и они, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы эта страна развивалась в правильном направлении, а не так как сейчас", – заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

ОПЗЖ

В первую группу удалось попасть не всем желающим – рассказывает Евгений Корсун, глава Харьковской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ. Однако, уже вскоре Школа Молодого Политика объявит новый конкурс.

"Очень много желающих, которые обратились к нам по соцсетям либо приходили в приемную. Обращений было очень много и не все успевали обрабатывать. В середине курса добавлять людей было бы уже не очень корректно. Поэтому на первый раз, выпустили только 20 человек. Их мы уже представили нашим депутатам, которые помогут расти и развиваться ребятам после выпуска из нашей школы" – поделился глава Харьковской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Евгений Корсун.

ОПЗЖ

Лучшие результаты на экзаменах показали Игорь Штанов, Сергей Свеженцев, Кирилл Семирозун, Никита Филатов. В скором времени, выпускники полетят в Брюссель, чтобы посетить экскурсию и встретиться с депутатами Европейского парламента.