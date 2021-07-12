В Австралии после прививки вакциной AstraZeneca умерла женщина
У женщины тромбоз был подтвержден с синдромом тромбоцитопении (TTS)
Жительница южной Австралии умерла после прививки против коронавируса вакциной AstraZeneca. Это первый зафиксированный летальный случай в регионе. Об этом сообщает The Australian.
Согласно сообщению, смерть 72-летней женщины связана с прививкой, и это первый случай смертности от вакцины в южной Австралии с начала эпидемии.
Известно, что у женщины тромбоз был подтвержден с синдромом тромбоцитопении (TTS).
По словам медиков, женщина получила первую дозу вакцины 24 июня, а уже 5 июля ей стало плохо, после чего ее госпитализировали.
Сейчас ее смерть расследуется.
Указано, что это редкий случай, ведь общее количество подтвержденных случаев TTS в Австралии составляет 76 после примерно пяти миллионов введенных доз вакцины AstraZeneca.
Напомним, через четыре часа после вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом от компании Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.