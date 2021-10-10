Президент Чехии Земан находится в отделении интенсивной терапии

Личный врач главы страны не дал согласия на публикацию диагноза

Решение о госпитализации президента Чешской Республики Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Сейчас глава страны находится в отделении интенсивной терапии, передает IDNES .

"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", - отметил медик.

По его словам, Милош Земан был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием.

"Он получит необходимый уход", - резюмировал Заворал.

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Напомним, сегодня стало известно, что президента Чехии Милоша Земана в очередной раз госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Незадолго до этого он провел встречу с премьер-министром Андреем Бабишем.

Состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания, поскольку ему еще предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.