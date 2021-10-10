home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Регионы Читати новину українською

Президент Чехии Земан находится в отделении интенсивной терапии

Милош Земан. Фото EPA-EFE

Личный врач главы страны не дал согласия на публикацию диагноза

Решение о госпитализации президента Чешской Республики Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Сейчас глава страны находится в отделении интенсивной терапии, передает IDNES.

"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", - отметил медик.

По его словам, Милош Земан был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием.

"Он получит необходимый уход", - резюмировал Заворал.

Новости по теме: В Чехии завершились выборы: Партия действующей власти заняла второе место

Напомним, сегодня стало известно, что президента Чехии Милоша Земана в очередной раз госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Незадолго до этого он провел встречу с премьер-министром Андреем Бабишем.

Состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания, поскольку ему еще предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Киевлянин рассказал, каково жить в проблемном недострое В воскресенье в центре Киева перекроют ряд улиц Стало известно, кто будет представлять Евросоюз на саммите Украина-ЕС В Киеве ухудшается ситуация с заболеваемостью на COVID-19. Будет ли локдаун

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект