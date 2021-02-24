ООН обвинила Иран в сокрытии информации о крушении самолета "МАУ"

Сбитый в Иране самолет МАУ Фото из открытых источников

Среди прочего иранскую сторону обвиняют в несоответствиях в официальных заявлениях

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар заявила, что Иран намеренно скрыл обстоятельства, связанные с ошибочным взбиванием самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в начале 2020 года. Об этом сообщает dpa.

По словам докладчицы, несоответствия в официальных заявлениях властей Ирана должны "создать максимум путаницы и минимум ясности". Также она обнародовала письмо с вопросами на 45 страницах, которое она присылала в Тегеран еще в декабре 2020 года, добавив, что ответа до сих пор нет.

Отмечается, что по данным иранской стороны, одной из причин крушения воздушного судна "МАУ" было смещение позиции радиолокационной станции военных, что привело к ошибке в связи. При этом объяснений относительно причин этого Иран не предоставил. Кроме того, отсутствуют объяснения, почему перед атакой не проверили размеры и летные характеристики цели.

В то же время Калламар рассказала, что на место катастрофы допустили мародеров, а позже там провели разравнивание. Это не дало возможность родным жертв катастрофы получить вещи, которые принадлежали погибшим.

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Напомним, недавно заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в расследовании авиакатастрофы самолета "МАУ" иранская сторона прикрывается военной государственной тайной, поэтому прогресса в диалоге между Киевом и Тегераном нет. По его словам, в уголовном процессе Украина не получает ответа на запросы еще с октября.