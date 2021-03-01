Hubble зафиксировал галактику в созвездии Жирафа. Фото

Спиральная галактика NGC 2336 ESA/Hubble

Она состоит из старых и молодых звезд

Космический телескоп Hubble сфотографировал галактику в созвездии Жирафа. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории ESA.

Как отмечается, она имеет имя NGC 2336. Диаметр зафиксированной спиральной галактики достигает 200 тысяч световых лет. Он Земли она на расстоянии 100 млн световых лет.

При этом добавляется, что спиральные рукава NGC 2336 усеяны молодыми звездами, которые выигрывают голубым цветом. Старшие же имеют красную окраску.

Стоит отметить, что NGC 2336 был открыт в 1876 году немецким астрономом Вильгельмом Темпелем из помощью 28-сантиметрового телескопа.

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Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сфотографировал остатки гигантской звезды в Млечном Пути. Она называется Стрелец А Восток.