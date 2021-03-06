Закарпатская область попала в "красную" зону карантина

Карантинные ограничения вводятся в области с 8 марта

С 8 марта Закарпатская область попадает в "красную" зону карантина . Соответствующее решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Тelegram .

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.

Как известно, в "красной" зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

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Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас наблюдается третья волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому существует возможность введение нового жесткого локдауну в стране.